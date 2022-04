Libertadores: Flamengo vence Sporting Cristal por 2 a 0 em jogo marcado por remarcações

Partida quase não aconteceu devido a protestos no Peru; vitória deixa o rubro-negro na liderança do Grupo H

EFE/Paolo Aguilar Bruno Henrique marcou o primeiro gol do Flamengo na partida



Depois de muito ‘vai não vai’, Sporting Cristal e Flamengo entraram em campo no Estádio Nacional, no Peru, na noite desta terça-feira pela primeira rodada da Copa Libertadores e o rubro-negro venceu por 2 a 0. A partida quase não aconteceu depois que o governo local anunciou estado de emergência e toque de recolher por protestos. Faltando duas horas para o jogo, as autoridades revogaram o toque de recolher e autorizaram o duelo. Dentro de campo, a partida foi bem igual para ambos os lados, mas aos 22 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique aproveitou cruzamento de Matheuzinho e fez o único gol do jogo. No segundo tempo o Sporting foi pra cima, mas não conseguiu o empate. Nos minutos finais, Matheuzinho também deixou o dele e fechou o placar em 2 a 0. A vitória deixa o Flamengo na liderança do Grupo H, a frente do Universidad Católica, Sporting Cristal e Talleres. Na próxima rodada, o rubro-negro recebe o Talleres no Maracanã na terça-feira, dia 12, às 21h30 (horário de Brasília).