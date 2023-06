Libertadores: Fluminense perde para o River Plate e deixa Grupo D embolado para última rodada

Fluminense levou 2 a 0 da equipe argentina, fora de casa, mas segue líder da chave

EFE/Juan I. Roncoroni Fluminense foi até a Argentina e perdeu para o River Plate



O Fluminense não está em uma fase boa. Com alguns desfalques, a equipe carioca viu seu desempenho cair nos últimos jogos e perdeu nesta quarta-feira, 7, para o River Plate na Copa Libertadores. O revés por 1 a 0 deixa o Grupo D embolado para a última rodada. O Fluminense tem 9 pontos, enquanto The Strongest e River Plate têm 7, com chances de classificação. A definição de primeiro e segundo lugar está aberta. Assim como nos últimos jogos, o Fluminense não teve muita criação de jogo e passou por dificuldades na defesa. Aos 4 minutos do segundo tempo, Beltrán abriu o placar para os argentinos. O Fluminense até tentou, mas nos acréscimos, de pênalti, Barco ampliou para 2 a 0. O Tricolor das Laranjeiras enfrenta o Sporting Cristal no dia 27 de junho.