Red Bull Bragantino vence o Nacional-URU por 2 a 0 no primeiro jogo de Libertadores em sua história

O Massa Bruta joga a maior competição interclubes do continente pela primeira vez e lidera o Grupo C

EFE/Sebastiao Moreira RB Bragantino começou a caminhada na Libertadores da América de forma positiva



Estreando na Libertadores da América, o Red Bull Bragantino começou com o pé direito. No primeiro jogo da fase de grupos na noite desta quarta-feira, 06, a equipe de Bragança recebeu o Nacional, do Uruguai, e venceu por 2 a 0. No primeiro confronto no torneio sul-americana e sua história,o Massa Bruta foi bem mais incisivo no ataque e teve leve vantagem na posse de bola durante o jogo. Aos 35 minutos do primeiro tempo, em lance de bola parada, Ytalo aproveitou sobra e pulou de peixinho para abrir o placar. Nos acréscimos, quase que Trezza empata. No segundo tempo o jogo ficou mais tenso e o Bragantino foi quem teve a melhor chance de ampliar, em lance com Luan Cândido que passou raspando a trave. Nos acréscimos, Hurtado ampliou o placar para 2 a 0. A vitória deixa o RB Bragantino em primeiro no Grupo C. Na próxima rodada, quinta-feira, dia 14, a equipe brasileira viaja para enfrentar o Vélez Sarsfield no estádio José Amalfitani, às 21h (horário de Brasília).

América-MG estreia com derrota para o Independiente del Vale

Quem também jogou a Libertadores pela primeira vez foi o América-MG. O time mineiro recebeu o Independiente del Vale, no estádio Independência, e perdeu por 2 a 0. O autor do único gol da partida foi Junior Sornoza, aos 12 minutos do primeiro tempo. O Coelho foi bem no jogo, teve algumas chances de balançar a rede, mas não conseguiu finalizar com exatidão. Também nos acréscimos, Arce ampliou para os equatorianos. A derrota deixa o América na lanterna do Grupo D, que tem também o Atlético-MG, que enfrenta o Tolima ainda nesta quarta.