Libertadores: Torcedor do River Plate é filmado jogando banana para torcida do Fortaleza

Ato de racismo aconteceu durante partida no Monumental de Núñez; clubes repudiaram ação

Reprodução/ Twitter Torcedor joga banana em setor dos visitantes



Mais um ato de racismo foi visto em noite de Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, 13, no Monumental de Núñez, um torcedor do River Plate foi filmado jogando banana para o setor visitante, da torcida do Fortaleza. O vídeo circulou nas redes sociais e chamou atenção. O clube brasileiro se manifestou. “O Fortaleza Esporte Clube repudia, de forma veemente, o ato de racismo e xenofobia ocorrido no Estádio Monumental de Núñez por um torcedor da equipe local. O Clube foi bem recebido, a torcida desfrutou Buenos Aires por inteira e o crime, em específico, machuca o esporte. O racista e xenófobo deve ser identificado, localizado e punido pelas autoridades competentes. Somos 2 milhões de torcedores e torcedoras, somos de todas as classes e de todas as cores. O River Plate, um dos maiores clubes do Mundo, nos recebeu de forma educada, honrosa, o que nada se compara ao ato em questão. Racismo e xenofobia são crimes, e nossa instituição reforça o pedido de posicionamento da Conmebol Libertadores para a rápida identificação do autor para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas”, escreveu o clube no Twitter. O ato foi repudiado pelo clube argentino “O River Plate manifesta seu mais absoluto repúdio ante os gestos racistas e xenófobos de um torcedor para a torcida visitante e comunica que já está implementando as medidas correspondentes para identificar o culpado e aplicar as sanções cabíveis”, escreveu no Twitter. Nas imagens é possível ver o torcedor rindo e jogando a banana para outro setor no estádio (assista ao vídeo abaixo). O jogo terminou 2 a 0 para os argentinos

River Plate manifiesta su más absoluto repudio ante los gestos racistas y xenófobos de un hincha hacia la parcialidad visitante, y comunica que ya está implementando las medidas correspondientes para identificar al culpable y aplicarle las debidas sanciones. pic.twitter.com/O8v52hwY6L — River Plate (@RiverPlate) April 14, 2022

O Fortaleza Esporte Clube repudia, de forma veemente, o ato de racismo e xenofobia ocorrido no Estádio Monumental de Núñez por um torcedor da equipe local. O Clube foi bem recebido, a torcida desfrutou Buenos Aires por inteira e o crime, em específico, machuca o esporte. — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 14, 2022

Assista ao vídeo: