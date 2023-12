Lionel Messi é eleito Atleta do Ano pela revista Time

Esta é a primeira vez que um jogador de futebol masculino recebe esse prêmio; craque argentino já havia conquistado sua oitava Bola de Ouro na carreira

Reprodução/Twitter/@InterMiamiCF Messi chegou ao Inter Miami em julho deste ano



O astro argentino Lionel Messi foi escolhido como o Atleta do Ano de 2023 pela revista americana Time nesta terça-feira, 5. É a primeira vez que um jogador de futebol masculino recebe esse prêmio. Em 2019, a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos foi eleita Atleta do Ano após vencer a Copa do Mundo. Nos anos seguintes, LeBron James, Simone Biles e Aaron Judge (beisebol) foram os vencedores. Desde setembro, o jogador argentino não entra em campo pelo Inter Miami, equipe da Major League Soccer (MLS), pois a equipe foi eliminada da competição. Campeão do mundo pela Argentina, Messi voltará a jogar somente na próxima temporada. Durante esse período, houve a possibilidade de que ele fosse emprestado para um clube da Arábia Saudita ou da Europa, como já aconteceu com outros jogadores, como David Beckham e Thierry Henry. No entanto, o atacante optou por permanecer nos Estados Unidos, aproveitando suas férias ao lado de sua família. Além disso, Messi conquistou seu primeiro título com a camisa do Inter Miami na Leagues Cup, um torneio que ocorre durante a temporada da MLS, com dez gols em sete jogos. Desde que chegou ao clube dos EUA, o argentino balançou as redes 11 vezes em 14 jogos. Ele chegou ao time após passagem conturbada pelo Paris Saint-Germain e agitou o futebol local. Neste ano, o argentino também conquistou a sua oitava Bola de Ouro em sua carreira.