Flamengo contrata o zagueiro Pablo, campeão brasileiro com o Corinthians em 2017

O Lokomotiv Moscou, que disputa a elite do Campeonato Russo de futebol, anunciou a venda do zagueiro Pablo para o Flamengo. O anúncio foi feito pelo clube russo nesta segunda-feira, 14, através da suas redes sociais. O defensor decidiu rescindir o contrato com o Lokomotiv e voltar ao futebol brasileiros após o conflito entre Rússia e Ucrânia. Seu vínculo com a equipe russa ia até 30 de junho de 2024. No Twitter, o Lokomotiv agradeceu ao jogador pela passagem e desejou sorte na carreira. Ao todo, o zagueiro disputou 31 jogos e marcou dois gols pelo clube. Pablo chegou na Rússia em 2020, depois de uma longa passagem pelo Bordeaux, onde conheceu o técnico Paulo Sousa, atual comandante do Flamengo. O zagueiro é o terceiro reforço do rubro-negro para a temporada, se juntando a Fabrício Bruno e Marinho.

🤝 Pablo Castro leaves Lokomotiv and goes to Flamengo (Brazil)

🚂 Center-back played 31 matches for our club and scored 2 goals

👏🏻 We are grateful to Pablo for playing for Lokomotiv and wish him success in his future career pic.twitter.com/c4ra1LpgeK

— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) March 14, 2022