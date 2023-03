Luana, do Corinthians, é convocada para defender o Brasil na Finalíssima feminina

Seleção brasileira encara a Inglaterra no próximo dia 6 de abril, em Wembley

Thais Magalhães/CBF Luana, meio-campista do Corinthians, vive boa fase neste início de temporada



A CBF anunciou nesta terça-feira, 28, a convocação da meio-campista Luana, do Corinthians, para substituir Duda Sampaio, lesionada, entre as selecionadas para a Finalíssima Feminina. No próximo dia 6 de abril, a seleção brasileira enfrenta a Inglaterra, em Wembley, na primeira edição do torneio. Além da decisão, o Brasil também fará amistoso contra a Alemanha, no dia 11, em preparação para a Copa do Mundo de julho. Aos 29 anos, Luana tenta retomar sua boa fase após se recuperar de lesão. Nesta temporada com o Corinthians foram seis jogos, dois gols e uma assistência. A jogadora passou pelas categorias de base da seleção e já tem 28 convocações na principal, com um gol.