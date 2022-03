Luís Castro confirma acerto com o Botafogo: ‘Pronto para iniciar a caminhada’

O português ‘furou’ o Glorioso e confirmou o acerto com o clube carioca, na manhã desta quinta-feira, 24, através das redes sociais

Reprodução/Instagram/luis_castro_official Luís Castro fechou com o Botafogo



O português Luís Castro “furou” o Botafogo e confirmou o acerto com o clube carioca, na manhã desta quinta-feira, 24, através das redes sociais. Em “stories” publicado no Instagram, o treinador publicou uma foto segurando a camisa do Glorioso e afirmou: “Pronto para iniciar a caminhada com a Estrela Solitária ao peito, servindo o Glorioso”. Nos últimos dias, o técnico também se despediu do Al Duhail, do Catar, onde conquistou a Copa do Emir recentemente. No currículo, ele soma passagens por Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Porto e outras agremiações menores de Portugal.