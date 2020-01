Luis Fabiano recusa oferta da Inter de Limeira para disputar o Paulistão 2020

Divulgação/Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br Luis Fabiano



Luis Fabiano está sem clube desde fevereiro de 2018, quando rescindiu contrato com o Vasco da Gama. Mesmo assim, parece que o ex-camisa 9 da seleção brasileira não está com pressa para voltar aos gramados. O jogador recusou uma proposta da Inter de Limeira para atuar no Campeonato Paulista de 2020. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Edmar Ferreira, de Limeira, e confirmada pela Jovem Pan.

A Inter de Limeira apresentou ainda em novembro de 2019 uma proposta para contar com Luis Fabiano no Paulistão desta temporada. Depois de meses de negociação, o atacante resolveu recusar o contive.

O clube do interior de São Paulo será comandado no campeonato estadual pelo ex-jogador Elano. O agora treinador e Luis Fabiano disputaram a Copa do Mundo de 2010 juntos pela seleção brasileira. Justamente pela boa relação, o atacante fez questão de conversar pessoalmente com o ex-companheiro para explicar sua decisão.

Luis Fabiano não disputa uma partida oficial desde novembro de 2017, quando atuava pelo Vasco. Nos últimos dois anos, o atacante de 39 anos passou por duas cirurgias no joelho direito.