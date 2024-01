Lula, Gilmar Mendes, Lira e outros políticos prestam homenagens a Zagallo: ‘Lenda do futebol’

Autoridades citam legado de conquistas, fazem referências a superstição do número 13 e lamentam a morte do ídolo brasileiro

ED FERREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Luiz Inácio Lula da Silva levanta a taça da Copa América 2004, ao lado do auxiliar técnico da seleção brasileira de futebol, Zagallo , e do técnico Carlos Alberto Parreira



Políticos e autoridades lamentaram neste sábado, 6, a morte do ex-jogador e ex-técnico de futebol Mário Jorge Lobo Zagallo, aos 92 anos. Com publicações nas redes sociais, declarações e fotos de momentos históricos, nomes como Gilmar Mendes, Arthur Lira (PP-AL), Flávio Dinoe o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestam suas últimas homenagens ao Velho Lobo. “O único a participar de quatro conquistas mundiais, dirigiu o maior time de futebol da história, a seleção brasileira de 1970. Corajoso, dedicado, apaixonado e supersticioso, Zagallo era exemplo de brasileiro que não desistia nunca. É essa lição e espírito de carinho, amor, dedicação e superação que ele deixa para todo o nosso país e para o futebol mundial. Nesse momento de despedida, minha solidariedade aos familiares de Zagallo, seus filhos e netos, aos amigos e aos milhões de admiradores”, escreveu o chefe do Executivo, em mensagem compartilha no X (antigo Twitter).

Assim como Lula, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), também usou a plataforma para falar sobre a lenda do futebol mundial e ídolo brasileiro, com uma referência ao supersticioso de Zagallo e a paixão do ex-jogador pelo número 13: ““Obrigado, gênio” tem 13 letras. Descanse em paz Zagallo”, escreveu. Como o site da Jovem Pan mostrou, o ex-técnico da seleção brasileira tinha o número como sinônimo de sorte e chegou a fazer superstições envolvendo o numeral e a quantidade de letras em uma frase, como a icônica declaração “Brasil campeão e Argentina vice, tem 13 letras”. Também ministro da Suprema Corte, Flávio Dino (PSB), que assume a cadeira deixada por Rosa Weber, afirmou que o “timaço do título mundial de 1958 está todo reunido no céu”.

Outra frase de Zagallo lembrada por políticos em suas homenagens foi “Vocês vão ter que me engolir”. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) citou o bordão nas redes sociais e prestou suas condolências. “Que Deus, em sua infinita bondade, o acolha em seus braços e conforte seus familiares, amigos e admiradores”, escreveu, compartilhando o vídeo de um encontro entre o ex-chefe do Executivo e o eterno jogador. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), por sua vez, exaltou que o “futebol brasileiro está de luto mais uma vez” e citou a morte de Pelé. “lamentamos agora a morte de Mário Jorge Lobo Zagallo. O Velho Lobo. 92 anos. Uma lenda. Único tetracampeão mundial – e por pouco não foi penta. Alguém que será sempre lembrado por valorizar o patriotismo e também por sua superstição inconfundível. Minhas orações e meus sentimentos aos familiares”, concluiu.

Veja homenagens de políticos e autoridades para Zagallo:

Mário Jorge Lobo Zagallo foi um dos maiores jogadores e técnicos de futebol de todos os tempos, um grande vencedor e símbolo de amor pela seleção brasileira e pelo Brasil.

Maior vencedor individual da história da Copa do Mundo, sendo campeão duas vezes como jogador, campeão e… — Lula (@LulaOficial) January 6, 2024

pela “amarelinha”, como carinhosamente chamava a camisa da seleção brasileira. Alagoas se orgulha de ter dado ao país um ser humano diferenciado. Seu legado ficará para sempre. Só podemos dizer obrigado por tudo. Descanse em paz nosso velho lobo Zagallo. — Arthur Lira (@ArthurLira_) January 6, 2024

Dono de um feito raro por ter conquistado 4 Copas do Mundo como jogador e treinador, Zagallo deixa um legado para as gerações, que podem se inspirar no seu espírito desportivo e na sua paixão pelo Brasil. Presto meus sentimentos aos familiares, amigos e aos inúmeros admiradores. — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) January 6, 2024

Zagallo não era meio termo. Era um completo apaixonado pela seleção brasileira. Vibrava como poucos. Nosso eterno tetracampeão fará falta, mas deixa em nossos corações o amor e a fé na nossa amarelinha. Obrigado por tanta contribuição. O Brasil será eternamente grato a você! pic.twitter.com/h5nZV7Sm2U — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) January 6, 2024

– "Vocês vão ter que me engolir", a frase que eternizou Zagallo. O único tetracampeão do mundo. – Que Deus, em sua infinita bondade, o acolha em seus braços e conforte seus familiares, amigos e admiradores. pic.twitter.com/vZarNl3KDA — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 6, 2024

O futebol brasileiro está de luto mais uma vez. Depois de Pelé, lamentamos agora a morte de Mário Jorge Lobo Zagallo. O Velho Lobo. 92 anos. Uma lenda. Único tetracampeão mundial – e por pouco não foi penta. Alguém que será sempre lembrado por valorizar o patriotismo e também por… pic.twitter.com/sY2XnVrtRx — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) January 6, 2024

Quero expressar minha solidariedade aos familiares, amigos e fãs de Zagallo, um dos maiores da história do futebol. Como atleta Zagallo foi brilhante, como treinador um dos melhores do mundo, além de ser o recordista em conquistas individuais de Copas do Mundo. Descanse em paz,… pic.twitter.com/PK06y1H3c3 — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) January 6, 2024

Homenagens ao Zagallo, brasileiro multicampeão, que brilhou no Botafogo e na Seleção.

Timaço do título mundial de 1958 está todo reunido no céu >> pic.twitter.com/N92MwxJhIi — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) January 6, 2024

Um dos maiores do nosso futebol nos deixou. Descanse em paz, Zagallo. Único tetracampeão mundial e eterno apaixonado pelo Brasil. Mário Jorge Lobo Zagallo deixa um legado de conquistas. Toda solidariedade para a família neste momento. 🇧🇷🙏 pic.twitter.com/DjvgsMksts — Humberto Costa (@senadorhumberto) January 6, 2024

– Perdemos hoje uma lenda do futebol, Mário Jorge Lobo Zagallo. A seleção brasileira não seria a maior do mundo se não fosse Zagallo. Quatro vezes campeão do mundo, duas como jogador, uma como técnico e outra como assistente técnico. O mundo dorme mais triste, mas também… pic.twitter.com/v3eE7yJ8DF — Magno Malta (@MagnoMalta) January 6, 2024

Foi-se um dos homens que mais alegrias deu ao Brasil em sua História: Mario Jorge Lobo Zagallo. Único tetracampeão mundial, exemplo de garra, um dos protagonistas da era de ouro do futebol brasileiro e um vencedor nos clubes onde atuou como atleta ou técnico. Sua contribuição ao… pic.twitter.com/RVCBxvlGa1 — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) January 6, 2024