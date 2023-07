Lula visita seleção brasileira, exalta jogadoras e fala em sonho de trazer Copa do Mundo feminina ao Brasil: ‘Não vai trazer gastos’

Presidente esteve em treino no Mané Garrincha, em Brasília, palco do amistoso deste domingo contra o Chile

Reprodução Twitter @canalgov/ Ricardo Stuckert / Presidência Lula visitou a seleção feminina, que faz um amistoso contra o Chile, em Brasília, neste domingo



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou neste sábado, 1, a seleção brasileira feminina durante treino no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O time comandado pela técnica sueca Pia Sundhage se prepara para amistoso contra o Chile neste domingo, 2, na capital federal, o último jogo antes da estreia na Copa do Mundo Feminina, que será disputada neste mês na Austrália e Nova Zelândia. Acompanhado da ministra dos Esportes, Ana Moser, e da primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, Lula foi recebido pelas jogadoras, tirou foto com a equipe, recebeu duas camisas da seleção autografadas pelas atletas e fez um curto pronunciamento, exaltando as jogadoras e o futebol feminino: “Desejar que vocês tenham na Austrália a possibilidade de realizar o sonho de vocês, que é ganhar uma Copa do Mundo para o Brasil. (…) Sou um torcedor. Espero que os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra fique bem atrás de nós e a gente possa repetir no futebol feminino aquilo que já fizemos no masculino, se bem que faz tempo que a gente não faz nada lá”, brincou o presidente.

O chefe do Executivo também defendeu maior incentivo a participação feminina no futebol e nos esportes e chegou a fazer uma comparação com o vôlei, modalidade da ministra Ana Moser, afirmando que a equipe teve bons resultados porque teve investimento, e falou em sonho de trazer a Copa do Mundo Feminina ao Brasil. “Pode contar com o governo para o que for necessário para a gente trazer a Copa do Mundo pro Brasil”, disse Lula ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. “Dessa vez, parece que vai ser mais fácil porque a gente não tem que gastar dinheiro pra fazer estádio. Então a Copa do Mundo não vai trazer muito gasto, vai trazer investimento necessário para melhorar as vias públicas. Quem trabalha conquista”, finalizou.