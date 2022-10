Luva de Pedreiro anuncia que vai participar da cerimônia de premiação da Bola de Ouro

Essa é a primeira vez que um influenciador brasileiro foi convidado para atuar no evento

Reprodução/ Twitter/@luvadepedreiro Luva de Pedreiro viralizou nas redes sociais com vídeos sobre futebol e com o bordão 'receba'



Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, vai participar da Cerimônia de Bola de Ouro. Essa é a primeira vez que um influenciador brasileiro foi convidado para atuar no evento, que reúne os melhores jogadores de futebol da temporada. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 10, nas redes sociais do Luva. “Oficialmente o primeiro influencer brasileiro da história a participar da cerimônia da Bola de Ouro. Graças à Deus pai”, comemorou no Twitter. Luva de Pedreiro já havia adiantado a notícia durante uma live, junto com o ex-jogador de futsal Falcão. Inclusive, o influenciador também revelou que recebeu uma proposta de um clube de futebol para jogar como profissional.