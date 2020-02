Luxemburgo cutuca Jorge Jesus: ‘Se aquele pênalti do Emelec fosse dado, seria tudo ao contrário’

Reprodução Luxemburgo é treinador do Palmeiras



Vanderlei Luxemburgo, treinador do Palmeiras, participou do programa Jogo Sagrado, do “Fox Sports”, na noite da última segunda-feira (10). Questionado sobre a qualidade de Jorge Jesus, comandante do Flamengo, o experiente técnico elogiou o companheiro de profissão, mas fez uma ressalva ao lembrar um polêmico lance na Libertadores de 2019.

Nas oitavas de final do ano passado, o Flamengo perdeu por 2 a 0 para o Emelec na partida de ida, no Equador. Na ocasião, os equatorianos reclamaram de um pênalti não marcado, o que custou caro já que o Rubro-Negro conseguiu devolver o placar no Maracanã e garantir a classificação para as quartas de final nas penalidades.

No entendimento de Luxemburgo, o sucesso de Jorge Jesus no time carioca poderia não ter acontecido se a penalidade fosse assinalada.

“O Jesus, quando vem para o Flamengo, no início foi muito perigoso, porque seria tudo ao contrário, o que estaríamos falando aqui, se aquele pênalti do Emelec fosse dado. Seria complicado. Aquilo lá deu uma segurança para o Jesus. Dali para frente ele contratou jogadores. Nunca se teve no Brasil cinco jogadores que jogaram a Champions League no mesmo time ao mesmo tempo”, opinou.

“Ele pegou um momento muito bom do Brasil. É um bom treinador. Mas já tivemos tantos times revolucionários aqui no Brasil. Não é a primeira vez que vemos um time revolucionário assim”, completou o atual comandante do Verdão.

Em seu primeiro ano de Flamengo, Jorge Jesus conseguiu levar o time ao título da Libertadores da América e também do Campeonato Brasileiro. No Mundial de Clubes, a equipe acabou sendo derrotada na final para o Liverpool.