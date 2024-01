Mãe de Daniel Alves deve ser processada por expôr identidade da vítima de estupro

Segundo a Justiça da Espanha, é proibido revelar a identidade da vítima, o que pode levar a Maria Lúcia Alves a responder criminalmente pela situação; jogador está preso há um ano

Reprodução/Instagram/@mluciaalves Lucia Alves, mãe de Daniel Alves, publicou nas redes sociais imagens da jovem estuprada pelo jogador



A mãe do jogador Daniel Alves, Maria Lúcia Alves, deve ser processada por divulgar a imagem da mulher que acusa o brasileiro de estupro. A vítima alega que teve sua identidade exposta nas redes sociais pela mãe do atleta, invadindo sua intimidade. Segundo a Justiça da Espanha, é proibido revelar a identidade da vítima, o que pode levar a Lúcia a responder criminalmente pela situação. Além disso, os meios de comunicação que reproduziram as fotos e vídeos também podem ser denunciados. Nesta semana, a mãe do jogador decidiu postar fotos e vídeos da suposta vítima curtindo a vida em bares e festas. A publicação gerou indignações. Em repostas aos ataques que sofreu, Lúcia Alves compartilhou um story em que escreveu: “Não adianta vir me intimidar com mensagem porque vocês não vão conseguir me parar e nem me calar”, seguido por outro onde diz que “quem anda com Deus nunca erra o caminho”. Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro, acusado de agressão sexual contra uma jovem de 23 anos no final de dezembro de 2022. A prisão foi ordenada após depoimentos contraditórios do jogador. Na última vez que falou, o jogador admitiu ter tido relações sexuais de forma consensual, mas revelou que mentiu para preservar seu casamento. Diante dessa situação, o jogador decidiu mudar de advogado. Seu antigo advogado, Cristóbal Martell, abandonou o caso, e agora ele é representado por Inés Guardiola, uma jovem de 35 anos especialista em violência sexual.