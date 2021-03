Mãe de Sócrates e Raí, Dona Guiomar morre aos 100 anos

Dona Guió, como ficou conhecida, deixa 5 filhos, 16 netos e 7 bisnetos

Reprodução/Instagram Dona Guó ao lado de seu filho Raí



Guiomar Vieira de Oliveira, conhecida como Dona Guió e mãe de Sócrates e Raí, morreu nesta quarta-feira, 24, aos 100 anos, por causas naturais. A informação foi confirmada pelo Botafogo-SP, clube responsável por revelar os dois jogadores e que lamentou o acontecimento através das redes sociais. Recentemente, Dona Guió havia recebido a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Ela deixa 5 filhos, 16 netos e 7 bisnetos.

Guiomar e o marido, Raimundo Vieira, moravam em Igarapê-Açu, no Pará, antes de se mudarem para Ribeirão Preto, onde criaram Sócrates e Raí. O primeiro tornou-se um dos maiores ídolos da história do Corinthians, enquanto o segundo se consagrou com a camisa do São Paulo, ganhando quase todos os títulos possíveis.

Confira a nota de pesar do Botafogo-SP

Com imenso pesar, o Botafogo comunica o falecimento da dona Guiomar Vieira de Oliveira, a Guió, mãe de Sócrates e Raí, dois dos principais jogadores da história centenária do Tricolor.

Dona Guiomar esteve presente no primeiro evento das festividades do centenário botafoguense, realizado em setembro de 2017.

Ela completou 100 anos em 18 de janeiro de 2021.

Dona Guiomar deixa 5 filhos, 16 netos e 7 bisnetos.