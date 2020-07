Mais um jogador do Internacional testa positivo para covid-19 e está fora do Gre-Nal

Clube não divulgou nome do atleta; ele é a quarta baixa para o clássico

Divulgação/Internacional O Inter encerrou sua preparação para o clássico



O Inter anunciou que terá mais um desfalque para o clássico contra o Grêmio, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Gaúcho, em Caxias do Sul. A diretoria não divulgou o nome, mas afirmou que o jogador está assintomático e não será relacionado para a partida.

Até o momento, 700 exames já foram realizados no elenco do Inter desde o retorno dos treinamentos, em maio. O diagnóstico positivo é o quarto no Colorado para o Gre-Nal. Liderada por Eduardo Coudet, a delegação seguiu para Caxias de Sul nesta terça. Depois do clássico, o time enfrenta Esportivo e Aimoré.

A federação agendou os jogos das três rodadas finais do Campeonato Gaúcho para Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Pelotas, São Leopoldo e Veranópolis. Todas as partidas serão realizadas sem presença de público.

* Com Estadão Conteúdo