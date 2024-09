Mangueirão e Arena das Dunas entram na disputa para receber jogos da Copa do Mundo feminina

Com essa adição, o número total de cidades que disputam a oportunidade chega a 12

Divulgação Arena das Dunas sediará pela primeira vez uma partida da Seleção Brasileira de futebol



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a inclusão de Belém e Natal na lista de cidades candidatas a sediar jogos da Copa do Mundo feminina de 2027. Com essa adição, o número total de cidades que disputam a oportunidade chega a 12. Os estádios sugeridos para os jogos são o Mangueirão, localizado em Belém, e a Arena das Dunas, em Natal. As demais cidades que já estão na corrida incluem Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. O processo de seleção das sedes será realizado de forma metódica, com inspeções programadas entre 25 de setembro e 11 de outubro de 2024. Após essa fase inicial, uma nova avaliação será feita em novembro, focando em centros de treinamento e opções de hospedagem.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A diretora executiva de Futebol Feminino da Fifa, Sarai Bareman, ressaltou a importância de um processo claro e transparente para a escolha dos locais que receberão o evento. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, destacou a relevância da Copa do Mundo feminina para o desenvolvimento do futebol no Brasil. Ele acredita que o torneio pode ser um catalisador para mudanças sociais significativas no país. A expectativa é que a competição não apenas eleve o nível do esporte, mas também inspire novas gerações de jogadoras e torcedores.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA