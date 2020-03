Maradona apoia Ronaldinho: ‘A verdade sempre vem à tona’

Reprodução Maradona postou foto ao lado de Ronaldinho



O ídolo argentino Diego Maradona manifestou seu apoio a Ronaldinho, que permaneceu sob custódia da Justiça do Paraguai por algumas horas após terem entrado no país com documentos falsos.

“Força, querido amigo Ronaldinho. A verdade sempre vem à tona. Um grande abraço, campeão”, escreveu o ídolo argentino, que junto ao texto publicou uma foto cumprimentando o ex-jogador brasileiro.

O ex-jogador e seu irmão, Assis, prestaram depoimento durante esta quinta-feira. No fim do dia, foram liberados. O caso envolvendo Ronaldinho fez com que Alexis Penayo, diretor de Migação do Paraguai, pedisse demissão do cargo, após um desentendimento com o ministro Acevedo.

* Com EFE