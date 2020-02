Marcelinho Carioca vai receber R$ 54 mil de Luxemburgo, diz site

Cesar Greco/Divulgação

O Palmeiras depositou em juízo 15% do salário mensal de Vanderlei Luxemburgo para pagar uma dívida do treinador com Marcelinho Carioca. A ordem judicial determinou o pagamento de R$ 54 mil. A informação é do UOL de Primeira.

O salário em carteira de Vanderlei Luxemburgo, segundo a publicação, é de R$ 360 mil. A dívida total de Luxa com Marcelinho Carioca é de R$ 350 mil.

O valor penhorado é para pagar uma dívida de Luxemburgo por conta de um processo aberto por Marcelinho Carioca contra o técnico, em 2007. O ex-jogador processou o treinador por ter sido chamado de “moleque” e “safado” durante um programa de TV.