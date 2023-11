Marcelo entra na lista de jogadores que ganharam Champions e Libertadores

Lateral-esquerdo do Fluminense se uniu a outros 11 atletas que já conquistaram as principais competições da América do Sul e Europa

ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Marcelo durante a vitória do Fluminense sobre o Boca Juniors



O lateral-esquerdo Marcelo conquistou mais um feito importante neste sábado, 4. Ao participar do título inédito do Fluminense na Copa Libertadores, diante do Boca Juniors, o ala entrou para o seleto grupo de jogadores que já ganharam os principais torneios da América do Sul e da Europa. Formado nas categorias de base do Tricolor, o atleta brilhou por 15 anos no Real Madrid, onde ganhou cinco vezes a Liga dos Campeões. Depois da trajetória de sucesso no clube espanhol, o veterano ainda passou pelo Olympiacos (Grécia) antes de retornar às Laranjeiras, em fevereiro de 2023. Em menos de um ano, Marcelo atinge o principal objetivo da temporada, sendo um dos nomes importantes no elenco de Fernando Diniz. Abaixo, veja os outros 11 atletas que já ganharam a Libertadores e a Champions League.