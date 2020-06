Marco Aurélio Cunha deixa a coordenação das seleções femininas do Brasil

Rafael Ribeiro/CBF/Divulgação Marco Aurélio Cunha dirigiu as seleções femininas do Brasil por cinco anos



Marco Aurélio Cunha não é mais o coordenador das seleções brasileiras femininas. O anúncio foi feito pela CBF nesta terça-feira, 2, em nota.

De acordo com o texto, a saída foi em comum acordo. Segundo a CBF, Marco Aurélio teve atuação fundamental na “reestruturação e consolidação da seleção e do futebol feminino no país”.

Durante os cinco anos de gestão do dirigente, a seleção feminina principal ganhou a Medalha de Ouro nos Jogos Pan-Americanos Toronto 2015, o Torneio Internacional de Natal 2015, o Torneio Internacional de Manaus 2016, a Copa CFA da China 2017 e a Copa América do Chile 2018.

Os times da categoria de base faturaram o Sul-Americano Feminino Sub-20 2015, Sul-Americano Feminino Sub-20 2018, Sul-Americano Feminino Sub-17 2018, BRICS Games Sub-17 2018 e Liga Sul-Americana Feminina Sub-19 2019.

* Com Agência Brasil