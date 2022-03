Marta sofre grave lesão, passará por cirurgia e pode desfalcar o Brasil na Copa América 

Através do Instagram, a Rainha do Futebol disse que precisará passar por uma cirurgia, ficando ‘fora dos gramados por um tempo’

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh Marta durante partida da seleção brasileira feminina



A seleção brasileira pode ter um desfalque de peso na disputa da Copa América feminina, que ocorrerá entre 8 e 30 de julho deste ano, na Colômbia. Na manhã desta segunda-feira, 28, a atacante Marta informou que sofreu uma lesão no ligamento do joelho na derrota do Orlando Pride para o North Carolina Courage, ontem, pela NWSL (Liga de futebol dos Estados Unidos). Através do Instagram, a Rainha do Futebol disse que precisará passar por uma cirurgia, ficando “fora dos gramados por um tempo”. Apesar de não estipular um prazo, a contusão pode tirar a jogadora das atividades por até seis meses.

“Pessoal, estou passando aqui para informar que no nosso jogo de sábado eu sofri uma lesão no ligamento do joelho e precisarei de cirurgia. Infelizmente ficarei fora dos gramados por um tempo. Este será mais um capítulo na minha caminhada e tenho certeza que sairei mais forte!! Agora é focar na minha recuperação para voltar a fazer o que mais amo, representando meu país, meu povo e meu time. Obrigada a todos pelo apoio de sempre”, escreveu Marta, que estava convocada para os amistosos contra Espanha e Hungria, marcados para os dias 7 e 11 de abril, respectivamente.