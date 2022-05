Mbappé rejeita o Real Madrid e vai renovar com o PSG, dizem jornais europeus

Expectativa é que Paris Saint-Germain anuncie o acordo de renovação nas próximas horas, após o jogo com o Metz; atacante francês concordou em estender o contrato em três anos

Yoan Valat/EFE Mbappé ligou diretamente para Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, para comunicar sua decisão



A novela sobre a possível saída do jogador Kylian Mbappé chegou ao fim. O atacante francês concordou em estender o contrato de três anos com o Paris Saint-Germain (PSG) após recusar novamente uma oferta do Real Madrid, informam jornais europeus neste sábado, 21, citando apurações feitas com pessoas próximas ao jogador de 23 anos. O atual contrato do atleta com o time parisiense encerra em junho, quando ele estaria disponível para a janela de transferências. Segundo o The Guardian, Mbappé ligou diretamente para Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, para comunicar sua decisão de não se mudar para a La Liga, continuando no no clube de sua cidade natal até 2025. O jornal afirma ainda que a mãe do jogador, Fayza Lamari, afirmou que o atleta recebeu ofertas quase idênticas dos dois clubes. “As duas ofertas, a do Real e a do PSG, são quase idênticas. No Real, meu filho terá o controle dos direitos de imagem. Agora vamos aguardar sua decisão”, disse Lamari, em entrevista ao site “Kora Plus”. Agora, a expectativa é que o PSG anuncie o acordo de renovação nas próximas horas, após o jogo com o Metz.