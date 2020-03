Mbappé tem dor de garganta e faz teste de coronavírus

Yoan Valat/EFE Mbappé fez teste para coronavírus



Afastado dos treinamentos do PSG nos últimos dois dias por conta de uma gripe e dores de garganta, o atacante Mbappé foi submetido ao teste de coronavírus nesta terça-feira em Paris. Os resultados devem sair entre a noite desta terça-feira, 10, e a manhã de quarta, 11. As informações são do L’Equipe.

O primeiro diagnóstico foi negativo, e a equipe médica acredita que o exame confirmará que ele não tem o novo vírus. O clube anunciou que está tomando medidas preventivas para proteger jogadores e funcionários.

O PSG já havia anunciado que o jogo contra o Borussia Dortmund, válido pelas oitavas de final da Champions League, será realizado de portões fechados por conta do surto de coronavírus na Europa.