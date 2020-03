Mc Livinho é registrado como atleta profissional do Osasco Audax

Reprodução Mc Livinho poderá jogar a Série A do Paulistão



Oliver Decesary Santos, conhecido como Mc Livinho, poderá animar o público de uma maneira diferente. Na última segunda-feira (3), o cantor de funk foi registrado como jogador profissional pelo Osasco Audax, clube que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. O nome do músico já apareceu no BID e também está no sistema da Federação Paulista de Futebol.

O Mc ainda não se manifestou sobre o tema, mas é fato que ele já demonstrou qualidade nos pés em jogos festivos que acontecem nos finais de ano. Livinho, inclusive, já integrava o time de society do Audax.

Sétimo colocado da Série A2, o Osasco Audax soma 13 pontos em 10 rodadas e está na briga para voltar à elite do futebol paulista em 2021.