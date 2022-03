Mercado da bola: Athletico-PR acerta retorno de Cirino; Inter fecha com atacante Wanderson 

Furacão contará com jogador multicampeão pelo clube, enquanto Colorado aproveitou a guerra entre Rússia e Ucrânia para se reforçar

Divulgação/Athletico-PR Marcelo Cirino é o novo reforço do Athletico-PR



O mercado da bola no futebol segue agitado. Nesta sexta-feira, 11, o Athletico-PR tratou de anunciar o retorno do atacante Marcelo Cirino, campeão da Sul-Americana (2018), da Copa do Brasil (2019) e da Levain Cup (2019) com o time paranaense. Cria da base do Furacão, o jogador estava livre desde que deixou o Bahia e assinou contrato válido até o fim do ano que vem. “Não vejo a hora de poder estar em campo. E tenho certeza de que essa volta será tão maravilhosa quanto à passagem anterior que tive aqui”, escreveu o atleta, que também coleciona passagens por Flamengo, Vitória, Al Nasr (Emirados Árabes) e Chongqing Lifan (China).

Quem também se movimentou no mercado foi o Internacional, que anunciou a contratação do atacante Wanderson por empréstimo, válido até o fim do ano. Com os direitos econômicos ligados ao Krasnodar (Rússia), o jogador passou a ficar disponível depois do presidente russo Vladimir Putin atacar a vizinha Ucrânia. Formado nas categorias de base do Ajax (Holanda), o atleta também já trabalhou no Germinal Beerschot e no Lierse (ambos da Bélgica), no Getafe (Espanha) e no RB Salzburg (Áustria). Seu vínculo com o Colorado foi firmado com valor fixado, caso o clube queira exercer a compra.