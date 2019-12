Mesmo ‘quebrado’, Cruzeiro negocia a volta de Alexandre Mattos

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Alexandre Mattos foi o diretor de futebol do Palmeiras de 2015 a 2019



Dono dos Supermercados BH e escolhido pelo Conselho de Notáveis do Cruzeiro para assumir o departamento de futebol celeste até a realização de uma nova eleição presidencial, Pedro Lourenço revelou, em entrevista ao GloboEsporte.com, que negocia o retorno de Alexandre Mattos ao clube mineiro. O ex-dirigente do Palmeiras é o favorito para o cargo de diretor de futebol.

“Minha ideia é trazer o Alexandre (Mattos). Ele está fora do País, mas já tive uma conversa com ele”, contou Pedro Lourenço.

Para voltar, Mattos, que era o diretor de futebol do Cruzeiro no bicampeonato brasileiro de 2013 e 2014, teria de ganhar um salário condizente com a atual realidade do Cruzeiro – ou seja, bem inferior ao que recebia no milionário Palmeiras. As conversas, neste momento, caminham exatamente neste sentido.

“Ele (Mattos) falou que ano que vem não ia trabalhar nos grandes times, foi muito batido lá em São Paulo, mas (disse que), se eu desse garantia pra ele, e se eu fosse ficar aqui, comigo ele viria por um salário na realidade de hoje do Cruzeiro”, explicou Lourenço.

De acordo com o empresário, a Raposa é, hoje, um “clube quebrado”. “Nós que somos cruzeirenses temos de encarar a realidade. O Cruzeiro hoje é um time quebrado, não tem dinheiro pra pagar um cozinheiro, não sou eu que estou falando. Vamos ter que conversar com todo mundo (para adequar salários)”, afirmou.

Pedro Lourenço confirmou ainda que Adilson Batista será o treinador celeste em 2020. “O Adilson vai ser mantido. Conheço o Adilson há mais tempo, tenho confiança nele, é um cara que tem bom senso”, finalizou.