Mesmo sem jogos, força dos clubes brasileiros cresce nas redes sociais

Alexandre Vidal/CRF Famengo lidera ranking de seguidores nas redes sociais



O ranking digital dos clubes do futebol brasileiro, mensuração criada pelo Ibope Repucon, divulgou sua mais recente edição, mostrando que mesmo com a paralisação do futebol no Brasil, a presença dos clubes nas redes sociais anda mais forte do que nunca.

Pela primeira vez, o desempenho contabilizou também as contas na rede social TikTok. Os 32 times brasileiros que aderiram à nova ferramenta totaliza, 1,9 milhão de seguidores.

Flamengo, Corinthians e São Paulo lideram o ranking, e a presença forte na rede social de vídeos os consolidou nas três primeiras posições do ranking geral. O Fluminense se destacou ao atingir o segundo lugar no quesito crescimento geral, graças ao maior volume de adesões no Youtube entre os 50 que integram a lista – tudo em virtude da contratação do artilheiro Fred.

“Será importante explorar o prestígio dos atletas, pois são uma poderosa força de influência digital. Os clubes que já aderiram ao Tik Tok estão alinhados às melhores práticas globais e vão colher os primeiros resultados de ações direcionadas para o aplicativo”, diz José Colagrossi, diretor-executivo do IBOPE Repucom.

O ranking digital inclui 50 equipes de todas as divisões do futebol brasileiro, com seguidores em cinco diferentes redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e TikTok.

Em linhas gerais, Flamengo lidera com mais de 31 milhões de seguidores, seguido pelo Corinthians, com 23,5 milhões, e por São Paulo, com 15,3 milhões.

Confira lista com os 20 primeiros colocados.

* Com Agência Brasil