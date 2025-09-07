‘Meu sonho é um título nacional com o Bahia’, diz Rogério Ceni após bi da Copa do Nordeste

Treinador, que já havia conquistado o torneio com o Fortaleza, exaltou sua ligação com a região e fez reverência a Evaristo de Macedo; Tricolor baiano agora é penta nordestino

Divulgação/Bahia Após levar banho de gelo, o técnico Rogério Ceni comemora conquista da Copa do Nordeste com jogadores do Bahia



O Bahia confirmou o favoritismo e goleou o Confiança por 5 a 0 neste sábado (6), na Arena Fonte Nova, para conquistar o pentacampeonato da Copa do Nordeste. Foi o segundo título da equipe sob o comando de Rogério Ceni em 2025 — o treinador já havia vencido o Campeonato Baiano — e a vitória consolidou o clube como maior campeão do torneio regional, superando o rival Vitória. Além disso, o ex-goleiro levantou o troféu em sua carreira de treinador – ele já havia sido campeão pelo Fortaleza, em 2019.

Os gols do título foram marcados por Tiago Souza, três vezes, Lucho Rodríguez e Rezende, diante de um público que registrou recorde na temporada. Após a partida, Ceni recebeu banho de gelo dos jogadores e destacou a importância da conquista. “Finais são sempre especiais, independentemente da competição. É raro chegar em decisões e vencer fica para a história do clube. Este é um ano marcante, com Estadual e Nordestão, algo que não acontecia desde 2001. Agora o Bahia é o primeiro clube a conquistar cinco vezes a Copa do Nordeste”, afirmou.

O treinador ressaltou o caminho difícil até a taça, lembrando as fases eliminatórias contra Fortaleza e Ceará, ambos da Série A, e fez questão de valorizar a lealdade do Confiança na decisão. Também aproveitou para citar a inspiração em Evaristo de Macedo, ídolo do clube. “O Evaristo sempre será o maior treinador da história do Bahia. Só de ser comparado a ele já me sinto orgulhoso”, disse.

Além de comemorar a marca, Rogério Ceni projetou o futuro e revelou o próximo objetivo. “Meu maior sonho com o Bahia é conquistar um título nacional. O clube já voltou ao cenário nacional e até disputou a Libertadores. Mas acredito que, com o projeto que temos, a chance de chegar mais alto aumenta a cada ano. Vamos sempre buscar o ponto mais alto”, declarou.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com a conquista, Rogério Ceni reforça sua ligação com clubes nordestinos — já havia feito história pelo Fortaleza antes de assumir o Bahia. “Nordeste vou levar para sempre em meu coração.” Na próxima quarta-feira (10), o Tricolor volta a campo contra o Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Após vencer por 1 a 0 na ida, em Salvador, o time joga por um empate para avançar e manter vivo o sonho de chegar à semifinal do torneio.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA