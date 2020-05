México encerra torneio Clausura sem declarar nenhum campeão

Reprodução Torneio foi encerrado no México sem um campeão



O torneio Clausura do futebol mexicano foi cancelado pela Liga MX, que rege o esporte no país, sem declarar nenhum clube campeão. A liga informou que não há condições ideais para finalizá-lo em virtude da pandemia do novo coronavírus.

“A assembleia extraordinária da Liga MX combinou concluir antecipadamente as edições masculina e feminina do Torneio Clausura 2020. O tempo de contingência em que vivemos provocou restrições cada vez maiores para a organização do calendário, que não nos permitem manter a competição sem pôr em risco os integrantes desta grande família”, informou. O torneio foi suspenso por tempo indeterminado em 15 de março.

No comunicado, a Liga acrescentou que não vai declarar nenhum campeão do torneio, e que na primeira semana de junho se definirá a data exata para que os clubes voltem a treinar. Entre os infectados, estavam 12 jogadores do time Santos Laguna.

“A data do início do torneio Apertura 2020 será definida com base nas recomendações do Setor Federal de Saúde”, observou.

O México já registrou 59.567 casos confirmados de coronavírus e 6.510 mortos.

* Com Agência Brasil