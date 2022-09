Militão se recupera de lesão e deve se apresentar à seleção após clássico entre Real Madrid e Atlético

O Brasil enfrenta Gana e Tunísia nos últimos amistosos antes da Copa do Mundo Catar

EFE/Rodrigo Jiménez Militão durante partida do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol



Tite, treinador da seleção brasileira, recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira, 15. Após precisar cortar o lateral-esquerdo Alex Sandro da lista de convocados para os amistosos contra Gana e Tunísia, o técnico da Amarelinha passou a se preocupar com o zagueiro Éder Militão, que perdeu os últimos jogos do Real Madrid diante de Mallorca e RB Leipzig por problemas físicos. Na manhã de hoje, no entanto, o defensor treinou normalmente e não será baixa nos últimos amistosos antes da Copa do Mundo de 2022. O brasileiro, inclusive, deverá estar à disposição de Carlo Ancelotti para o clássico diante do Atlético de Madrid, agendado para às 16 horas (de Brasília) deste domingo, 18, no Wanda Metropolitano, pelo Campeonato Espanhol. Depois, ele se junta aos selecionados da Canarinho para treinar antes do duelo com os ganeses, marcado para o dia 23. Quatro dias depois, o Brasil encara a Tunísia, no dia 27. Os dois duelos serão disputados na França.