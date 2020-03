Ministro do Esporte colombiano coloca realização da Copa América em cheque

Ministério do Esporte/Colômbia Ernesto Lucena não descartou cancelamento da Copa América



O Ministro do Esporte da Colômbia, Ernesto Lucena, admitiu que a Copa América 2020, que será realizada entre o país e a Argentina, pode ser suspensa pelo surto do coronavírus.

Em entrevista ao programa Nexo ESPN, Lucena afirmou que a decisão vai ser tomada de acordo com o avanço do número de casos da doença. “A indicação que temos é que tudo depende do que acontece com a Eurocopa. Se for adiada, é muito provável que a Copa América seja adiada”.

“A Colômbia “fará parte da luta contra a pandemia”, disse ele. “Se virmos que o surto é incontrolável, pediremos à Conmebol para adiar a Copa América”.

A Copa América de 2020 começa em 12 de junho, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, e tem final marcada para 12 de julho, no Metropolitano de Barranquilla.