Palmeiras perde para o Tigres por 1 a 0 e está fora do Mundial

Reprodução/ Twitter @palmeiras Palmeiras disputa vaga na final do Mundial de Clubes



FIM DE JOGO – Com gol de Gignac, Tigres derrota o Palmeiras e vai à final do Mundial de Clubes

51′ – Scarpa arrisca de longe, mas manda por cima do gol mexicano

51′ – Weverton cabeceia, mas manda a bola por cima da meta do Tigres

50′ – Vinã recebe na entrada da área e consegue escanteio

48′ – Rony fica caído após choque com Guzmán na pequena área

46′ – SUBSTITUIÇÃO NO TIGRES – Sai Aquino e entra Sierra

44′ – Scarpa chuta na direção do gol, mas é travado e a bola fica com o goleiro Guzmán

41′ – SUBSTITUIÇÃO NO TIGRES – Sai Quiñones e entra Fulgêncio

39′ – SUBSTITUIÇÃO NO TIGRES – Sai Dueñas e entra Meza

39′ – CARTÃO AMARELO – Guzmán recebe cartã0-amarelo após demorar para recolocar a bola em jogo

38′ – Em contra-ataque, Willian aciona Luiz Adriano, que bate de fora da área e manda por cima da meta mexicana

34′ – Depois de atendimento do goleiro Guzmán, Scarpa cobrou o escanteio, mas a defesa do Tigres afastou

32′ – Após cruzamento de Willian, Luiz Adriano não finaliza bem, mas a defesa do Tigres quase faz contra e manda pela linha de fundo. Escanteio para o Palmeiras

29′ – Tigres sai no contra-ataque, mas Weverton joga a bola para a lateral

27′ – SUBSTITUIÇÕES NO PALMEIRAS – Saem Raphael Veiga e Marcos Rocha e entram Gustavo Scarpa e Mayke

16′ – SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS – Sai Gabriel Menino e entra Willian Bigode

12′ – IMPEDIDO – Em cobrança de falta, Rony recebe sozinho e marca o gol de empate, mas o árbitro havia marcado impedimento no lance

11′ – SUBSTITUIÇÕES NO PALMEIRAS – Saem Zé Rafael e Danilo e entram Patrick de Paula e Felipe Melo

07′ – GOL – Gignac cobra o pênalti no canto e abre o placar para o Tigres. Weverton chega a tocar na bola, mas não consegue fazer a defesa

06′ – PÊNALTI – González é derrubado por Luan e o árbitro marca penalidade para o Tigres

04′ – Quiñones avança pela esquerda e cruza, mas manda na mão de Weverton

03′ – Rodríguez arrisca de longe e manda a bola por cima do gol de Weverton

COMEÇA O 2º TEMPO DO JOGO – Bola já está rolando para a segunda etapa da partida entre Palmeiras e Tigres. Placar segue zerado!

INTERVALO – O Palmeiras tem Jailson, Vinicius, Mayke, Benjamín Kuscevic, Alan Empereur , Emerson Santos, Lucas Esteves, Felipe Melo, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Willian como opções no banco de reserva

INTERVALO – O Tigres tem Ayala, Sierra, Sánchez Purata, Fernández, Aldo Cruz, Meza, Fulgencio, Quiñones, Chávez, Ávalos Alejo, Covarrubias e Vendrechovski como opções no banco de reserva

FIM DO 1º TEMPO – Com grande atuação de Weverton, Palmeiras e Tigres seguem empatados em 0 a 0

44′ – CARTÃO AMARELO – Aquino, do Tigres, recebe cartão-amarelo após matar o contra-ataque palmeirense com entrada forte em Rony

40′ – Em contra-ataque, Veiga aciona Rony, que é derrubado na frente da área do Tigres. Os palmeirenses pediram falta, mas o árbitro mandou o jogo seguir

36′ – GRANDE DEFESA – Gignac cabeceia no canto do gol palmeirense, mas Weverton salta e faz a defesa

Weverton é o melhor goleiro do Brasil. Já comentei isso aqui algumas vezes, parece repetitivo, mas esse cara merece demais o posto. Que baita primeiro tempo pic.twitter.com/97FFfDPQOo — Pedro Marques (@PedroMarques21) February 7, 2021

Wéverton pega muito. — Bruno Prado (@brunosprado) February 7, 2021

33′ – MAIS UMA VEZ WEVERTON – Gignac recebe de Quiñones e chuta para o gol, mas o goleiro alviverde faz mais uma grande defesa, mantendo o placar zerado

32′ – Na cobrança de falta, Gignac cruzou e a bola ficou tranquila com Weverton

31′ – CARTÃO AMELO – Gabriel Menino derruba Quiñones na lateral do campo. Juiz marca falta e dá cartão amarelo ao jogador do Palmeiras

24′ – Após lançamento de Raphael Veiga, Rony corre para receber a bola na grande área, mas Guzmán sai e afasta o perigo

23′ – Após lançamento longo, Gonzáles tenta conseguir espaço na defesa do Palmeiras, mas Weverton sai com segurança

17′ – IMPEDIDO – Rony recebe na esquerda e manda bomba. Guzmán defendeu e, no rebote, Gabriel Menino manda para fora de dentro da pequena área, mas nada estava valendo porque a arbitragem marcou impedimento

15′ – Marcos Rocha cobra lateral e tenta encontra Gabriel Menino na área, mas a bola vai pela linha de fundo

13′ – Quiñones avançou pela defesa e foi derrubado na frente da área do Palmeiras. O jogador pediu falta, mas o juíz mandou seguir!

03′ – DEFENDE WEVERTON – O goleiro do Palmeiras defendeu uma cabeçada de González e evitou o primeiro gol dos mexicanos

02′ – Após lançamento da defesa, o Palmeiras chegou ao ataque pela primeira vez, mas a arbitragem marcou impedimento

COMEÇA O 1º TEMPO – A bola está rolando para a semifinal do Mundial de Clubes. Acompanhe em tempo real na Jovem Pan

PRÉ-JOGO – Os times estão entrando em campo. Daqui a pouco começa a primeira semifinal do Mundial de Clubes!

PRÉ JOGO – O Tigres vem escalado com Guzmán, Rodríguez, Reyes, Rafael Carioca, Salcedo, Quiñónes, Pizarro, Dueñas, Aquino, González e Gignac. Ricardo Ferretti é responsável por comandar a equipe mexicana

PRÉ JOGO – O Palmeiras vem escalado com Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez (C), Viña, Danilo, Zé Rafael, Rony, Raphael Veiga, Gabriel Menino e Luiz Adriano. Abel Ferreira é responsável por comandar a equipe paulista

O PRIMEIRO CAMPEÃO DO MUNDO ESTÁ ESCALADO PARA A ESTREIA NO MUNDIAL DE CLUBES DE 2020! 👊#JuntosPeloBi #ClubWC#AvantiPalestra #PALxTIG pic.twitter.com/KTiRbHVK39 — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 7, 2021

PRÉ JOGO – Quem vencer a partida de hoje irá enfrentar o vencedor do jogo entre Bayern de Munique, da Alemanha, e Al-Ahly, do Egito, que será disputada na segunda, 8

PRÉ JOGO – Olá! Acompanhe o minuto a minuto da semifinal do Mundial de Clubes da FIFA! Palmeiras e Tigres, do México, medem forças no estádio Cidade da Educação, no Catar, neste domingo, 7. A bola rola a partir das 15 horas (horário de Brasília).