Jovem Pan > Esportes > Futebol > Mirassol x Juventude: Confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Mirassol x Juventude: Confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 21/09/2025 15h52
  • BlueSky
Mirassol x Juventude

Mirassol e Juventude se enfrentam neste domingo (21), às 16h, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 16 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Fausto Favara, comentários de Bruno Prado, reportagem de Giovanni Chacon no YouTube.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >