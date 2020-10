Morre o jornalista esportivo Dalmo Pessoa, aos 78 anos

O comentarista foi um dos mais importantes integrantes do Mesa Redonda, tradicional programa de esportes da TV Gazeta

Jovem Pan Dalmo Pessoa participou do Esporte em Discussão nos estúdios da Jovem Pan em abril de 2017



Morreu nesta terça-feira, 06, aos 78 anos, o jornalista Dalmo Pessoa. Um dos maiores nomes da história da crônica esportiva brasileira, o ex-integrante do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, estava com uma forte pneumonia e faleceu no Hospital Trasmontano, em São Paulo. Dalmo estava internado há algum tempo, mas, nos últimos dias, o quadro se agravou, e ele não resistiu. Nos últimos anos, o histórico jornalista já havia perdido a memória.

Dalmo Pessoa foi um dos mais importantes integrantes do Mesa Redonda, tradicional programa de esportes dominical da TV Gazeta. Ao lado de nomes como Roberto Avallone, Fernando Solera, Chico Lang e Flavio Prado, ele marcou época na atração, que até hoje está no ar e debate os jogos e polêmicas da rodada no futebol brasileiro. A saída do programa aconteceu em 2010.

Dalmo participou também do debate esportivo precursor dos programas no formato de “mesa redonda” em São Paulo, o “Mesa Redonda Futebol é com 11”, apresentado por Milton Peruzzi. Pessoa anda foi comentarista de rádio, tendo trabalhado em Tupi, Record e Bandeirantes, e cobriu pelo menos setes edições de Copa do Mundo, chegando a formar dupla de transmissão com o icônico narrador Fiori Gigliotti. Nos últimos anos de vida, já distante do jornalismo, ele se dedicou às funções de diretor comercial do Hospital Igesp e diretor administrativo do plano de saúde Trasmontano. Jornalista, comentarista, economista e contabilista, Dalmo também foi vereador em duas oportunidades em São Paulo