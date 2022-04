Motorista de ônibus que bateu no carro de Rincón se defende: ‘O sinal estava verde’

Anteriormente, o prefeito de Cali, Jorge Iván Ospin, já havia dito que o carro do ídolo do Corinthians e da seleção colombiana ultrapassou o sinal vermelho

PAULO PINTO/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Codigo imagem:47771 Rincón é um dos maiores ídolos da história do Corinthians e da seleção colombiana



José Eduardo Muñoz, motorista do ônibus que bateu no carro em que estava Freddy Rincón, disse que o sinal estava verde para ele no momento do acidente, ocorrido na última segunda-feira, 11, na cidade de Cali, na Colômbia. “Sim, o semáforo estava verde, aliás, eu arranquei quando o outro estava vermelho, o anterior. [Entre as ruas] 5 com 27, eu acho”, disse ele em entrevista a uma rádio local. Anteriormente, o prefeito de Cali, Jorge Iván Ospin, já havia dito que o carro do ídolo do Corinthians e da seleção colombiana ultrapassou o sinal vermelho.

O acidente de trânsito deixou Rincón, que atualmente trabalha como comentarista esportivo, gravemente ferido. Além de ter sofrido fraturas nas pernas, o antigo meio-campista teve traumatismo craniano. De acordo com o último boletim médico do hospital Clínica Imbanaco, mesmo após passar por uma cirurgia de quase três horas, o colombiano permanece em situação crítica. Segundo o informe, ele “não tem uma evolução favorável” e segue respirando com ajuda de aparelhos. Já José Eduardo Muñoz, por sua vez, está imobilizado do quadril para baixo depois de fraturar a tíbia e o joelho.

