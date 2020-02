Mulher de Ricardo Goulart deixa a China com filhos por medo do coronavírus

Reprodução/Instagram Diane Goulart deixou a China por medo do coronavírus



Diane Goulart, esposa do meio-campista Ricardo Goulart, anunciou nesta segunda-feira (3) que está deixando a China com os filhos do casal devido ao medo de serem infectados pelo coronavírus. O armador, que atualmente defende o Guanghzou Evergrande, permanecerá no país asiático.

“Com o coração partido estamos aqui deixando o lugar China que nos traz tanta felicidade, rumo ao destino Brasil que possivelmente nos deixará um pouco mais seguro no quesito vírus né? Depois que nos tornamos pais as prioridades mudam totalmente, Bella e Rael precisam que eu faça o melhor de mim por eles!”, escreveu através do seu Instagram.

A mulher também lamentou ter que deixar Ricardo Goulart na China e afirmou que espera a liberação do Guanghzou em meio a situação calamitosa.

“Meu coração está em pedaços por deixar Ricardo na China, mas devido o trabalho é necessário que ele fique ao menos por enquanto, e espero muito que logo ele também consiga liberação pra estar junto de nós. Orem pela China, orem pelos que precisam de cura, Que possamos ter mais empatia, vamos todos juntos por um País que muitos não conhecem e infelizmente não sabe a potência que tem!”, concluiu.

Ricardo Goulart defendeu o Palmeiras até maio de 2019, quando rescindiu o contrato com o Alviverde para voltar ao futebol chinês. No Brasil, o jogador também defendeu o Cruzeiro, onde conquistou diversos títulos.