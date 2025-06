Na estreia de Ancelotti, Brasil faz jogo morno com Equador e fica no empate sem gols

Brasil volta a jogar na próxima terça-feira (10) desta vez em casa, em um jogo na Arena Corinthians, que marca a estreia do treinador italiano diante da torcida brasileira

Rodrigo BUENDIA / AFP Vinicius Jr controla a bola passando pelo zagueiro equatoriano #03 Piero Hincapie durante a partida de futebol pelas eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Equador e Brasil no estádio Monumental Banco Pichincha em Guayaquil, província de Guayas



Na estreia de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira, mudanças foram vistas na escalação, com Vinicius Júnior vestindo a 10 do Brasil – geralmente Rodrygo que usa esta camiseta, mas ele está lesionado e não foi convocado -, Estevão como titular e Casemiro e Richarlison de volta ao time principal. Um início de jogo com uma escalação diferente das que vinham sendo feitas pelos antigos treinadores: Fernando Diniz e Dorival Júnior. O primeiro adversário do italiano no comando da Seleção foi o Equador, segundo colocado nas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas que não ganha do Brasil há 20 anos. Só que dentro de campo, o resultado não foi tão diferente do que vinha sendo apresentado nas partidas anteriores, e a estreia do italiano passou em branco, sem gols e com apenas um ponto somado, mantendo o Brasil, temporariamente, na quarta posição, porque a Colômbia joga na quinta-feira (6) e pode ultrapassar a Seleção. Apesar do jogo morno, já foi possível ver o dedo de Ancelotti. Conhecido pelo seu estilo defensivo e prezando por não tomar gol, foi o primeiro jogo em quatro partidas que o Brasil saiu de campo sem ter sido vazado.

Nos primeiros minutos do jogo, quem levava a melhor e chegava, com certa facilidade, à área adversária era o time equatoriano, com bolas entre Vanderson e Marquinhos. A primeira chegada do Brasil foi aos 18 minutos com Vinícius Júnior pela esquerda. Três minutos depois, veio a grande chance brasileira, em uma roubada de bola de Estevão, que passou para Gerson, que não finalizou, e encontrou Vini Júnior, que não conseguiu marcar. Aos 28 minutos, o Equador teve a melhor chance de jogo em uma cobrança de falta, mas, sem goleiro, o jogador equatoriano finalizou para fora. O Brasil devolveu o ataque um minuto depois com uma arrancada de Estevão pela direita, que bateu fraco e ficou fácil para o goleiro equatoriano defender.

Recém-voltado, Casemiro também teve sua chance, em um cruzamento de Vini Júnior, mas cabeceou para fora. A reta final do primeiro tempo foi dominada pelo Equador, que alugou a área adversária, mas não criou nenhuma grande chance de gol. Já na volta para o segundo tempo, a partida ficou mais truncada, e o primeiro chute a gol só veio aos 22 minutos, e foi da Seleção do Equador. Já o primeiro chute do Brasil, veio aos 30 minutos, com Casemiro, mas com uma finalização sem intensidade. O Brasil volta a jogar na próxima terça-feira (10), desta vez em casa, em um jogo na Arena Corinthians, que marca a estreia do treinador italiano no Brasil. Partida está marcada para 21h45. O adversário da vez, será o Paraguai, que tem feito uma boa campanha nas Eliminatórias e, atualmente, ocupa a terceira posição, resultado alcançado após a vitória sobre o Uruguai por 2 a 0. Já o Equador tem pela frente o Peru, também na terça, só que às 22h30.