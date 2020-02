Na expectativa por estreia, Marcelo Moreno marca em goleada do Cruzeiro em jogo-treino

Reprodução/Cruzeiro Marcelo Moreno durante jogo-treino do Cruzeiro



Na expectativa de poder fazer a sua estreia no Cruzeiro, o atacante boliviano Marcelo Moreno tem mostrado nos treinamentos na Toca da Raposa II que está com a pontaria afiada. Nesta quinta-feira, o jogador marcou uma vez na goleada do time principal sobre a equipe sub-17 por 4 a 1, em jogo-treino realizado no CT cruzeirense.

Com a semana livre, o Cruzeiro está se preparando para a partida contra o Uberlândia, neste domingo, no estádio do Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. Marcelo Moreno precisa apenas que o seu nome seja publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para que possa ser confirmado para o jogo. A publicação deve ocorrer ainda nesta quinta-feira.

O gol de Marcelo Moreno, em cobrança de pênalti, foi marcado na etapa inicial, quando os titulares atuaram. O outro gol, na mesma primeira metade do jogo-treino, foi feito pelo meia Maurício. Judivan, atuando pela equipe sub-17, diminuiu no início do tempo final; Vinícius Popó e Rafael Santos ampliaram para o time principal também na segunda etapa.

O jogo-treino desta quinta-feira foi dividido em dois tempos – o primeiro teve 30 minutos e o segundo, 40. O técnico Adilson Batista começou a atividade com o mesmo time que esboçou no treinamento de quarta. Assim, o time profissional começou com: Fábio; Valdir, Arthur, Léo e João Lucas; Filipe Machado, Pedro Bicalho e Jadsom; Maurício e Everton Felipe; Marcelo Moreno.

O Cruzeiro terá mais dois treinos antes de enfrentar o Uberlândia. As atividades acontecerão às 9h30 desta sexta-feira e de sábado, na Toca da Raposa II. O jogo deste domingo é pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, no qual o time tem 11 pontos e está em quinto lugar, fora da zona de classificação às semifinais.

*Com informações do Estadão Conteúdo