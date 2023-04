Na véspera da Finalíssima, Pia Sundhage comemora momento do futebol feminino: ‘Cada vez mais valioso’

Brasil enfrenta a Inglaterra nesta quinta-feira, às 15h45, com transmissão do SBT, ESPN e Star+

Thais Magalhães/CBF Pia é a primeira mulher a marcar um gol no estádio Wembley



A treinadora da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage, deu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira, 5, na véspera da disputa da Finalíssima entre Brasil e Inglaterra, e exaltou os avanços que o futebol feminino tem passado nos últimos anos. A decisão está marcada para às 15h45 (horário de Brasília), em Wembley, onde Pia entrou para a história ao marcar o primeiro gol de uma mulher no estádio, em 1989. “Faz um bom tempo que não volto aqui seja como jogadora ou treinadora. É ótimo estar aqui, é claro, mas eu acho ainda mais legal o fato de estar aqui com a Seleção Brasileira”, disse Sundhage na coletiva. “Se você olhar pra trás, hoje há tantas vozes e coisas que estamos fazendo pelo futebol feminino e isso começa reverenciando o passado, mas agora, está cada vez mais importante e valioso. Somos muitas e o futebol em campo é muito bem jogado. Este é um momento muito especial para o futebol feminino”, ressaltou a técnica.

Tendo pela frente as campeãs da Eurocopa e com muitos desfalques no elenco, Pia fez um discurso de “aproveitar o momento” para as meninas da seleção brasileira, considerando que a tarefa de levantar o troféu seja difícil. “Acredito que para todas nós será muito importante aproveitar o momento, porque não acredito que voltaremos aqui nem tão cedo, como comissão ou jogadora, então, aproveite a chance de jogar o seu melhor e tentar ajudar da melhor forma possível o time”, comentou. Pia levou o Brasil à oitava taça da Copa América e organizou o time para a Copa do Mundo feminina, em julho. Além da Finalíssima, o Brasil também jogará contra a Alemanha no dia 11.

*Com informações do Estadão Conteúdo