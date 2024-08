Morre Juan Izquierdo, jogador do Nacional que desmaiou em jogo contra o São Paulo

Jogador estava internado desde quinta-feira (22) quando desmaiou durante o jogo contra o São Paulo e precisou ser retirado de campo de ambulância

ABRAMOVICH/AFP O zagueiro do Nacional, Juan Manuel Izquierdo, luta pela bola durante a partida de volta da terceira rodada da Copa Libertadores entre o Nacional do Uruguai e o Always Ready da Bolívia, no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, em 14 de março de 2024. A Federação Uruguaia de Futebol suspendeu seu campeonato local em agosto 26 de agosto de 2024, devido ao grave estado de saúde de Izquierdo, que está em terapia intensiva no Brasil após sofrer um ataque cardíaco no meio da partida da Copa Libertadores contra o São Paulo do Brasil, em 22 de agosto. Eitan ABRAMOVICH/AFP



Morreu nesta terça-feira (27) Juan Izquierdo, jogador do Nacional-URU. “Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o clube Nacional comunica o falecimento de nosso querido jogador, Juan Izquierdo”, escreveu o clube em sua conta oficial no Instagram. “Expressamos nossas mais sinceras condolências a sua família, amigos, colegas de trabalho e conhecidos”, completou. Izquierdo estava internado desde quinta-feira (22), quando passou mal durante o jogo entre São Paulo e Nacional, pelas oitavas da Libertadores, e caiu desmaiado. O jogador recebeu atendimento no gramado e deixou o campo consciente dentro da ambulância, mas teve uma parada cardíaca. Ele chegou a ser reanimado e desde então estava sedado na Unidade de Terapia intensiva. No domingo (25) o Hospital Albert Einstein informou que a saúde do jogador tinha piorado e a avaliação tinha demonstrado “progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana. Juan segue sob cuidados intensivos neurológicos, dependente de ventilação mecânica”. Na segunda-feira (26), em novo boletim, o hospital informou que o jogador estava dependente de ventilação mecânica, com quadro neurológico crítico. Durante esta terça, os familiares do jogador, delegação do Nacional foram chamados no hospital. Alguns jogadores do São Paulo estiveram presentes para prestar apoio.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp