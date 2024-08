Nacional do Uruguai continuará a pagar salário de Izquierdo para família do jogador

Alejandro Balbi, presidente do clube, explicou que ação já está prevista no regulamento da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) e confessou estar ‘destruído’ por conta da morte do zagueiro

DANTE FERNANDEZ / AFP Os familiares do jogador estavam presentes na cerimônia que aconteceu nesta quinta (29) na sede social do Nacional, em Montevidéu, capital uruguaia



Em entrevista concedida após o velório do zagueiro Juan Izquierdo, que morreu na terça-feira (27), o presidente do Nacional do Uruguai, Alejandro Balbi, confirmou que a família do zagueiro uruguaio seguirá recebendo o salário do atleta pelos próximos oito anos. Os familiares do jogador estavam presentes na cerimônia que aconteceu nesta quinta (29) na sede social do Nacional, em Montevidéu, capital uruguaia. O executivo do clube explicou que a ação, na verdade, já está prevista no regulamento da Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Está escrito no estatuto da AUF. Uma parte importante do que se paga e recebe, neste caso a viúva e seus filhos, é pago pela AUF de acordo com o convênio e regulamento vigente”, explica Balbi. O gestor aproveitou o momento para agradecer toda a mobilização de torcedores do clube, de outros times do país e dos atletas do São Paulo, que compareceram ao velório no Uruguai. Balbi expressou que o sentimento de todos ao redor é de muita dor.

“Dor, muita dor. Toda essa gente que veio, e começo pelo elenco do São Paulo, presidente, dirigentes, jogadores e até torcedores do Peñarol. Fico com a resposta cívica. Estamos acompanhando a família, que está destruída. Juan era um cara íntegro, querido em todos os elencos. Me preocupa a família Izquierdo. Vamos seguir em frente, mesmo que gravemente feridos. Eu estou destruído, mas não posso nem me colocar no lugar da família de Juan. Tem dez dias que foi pai. Foram momentos muito difíceis. Me resta agradecer a ele e a toda a família”.

*Com informações do Estadão

Publicado por Marcelo Bamonte