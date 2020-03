‘Não gosto de sofrer, quero que o adversário sofra’, diz Tiago Nunes

MARCO GALVÃO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians de Tiago Nunes enfrenta o Novorizontino no próximo sábado, 07



Tiago Nunes, comentou a situação do Corinthians no Campeonato Paulista em entrevista coletiva concedida no Centro de Treinamento Joaquim Grava nesta sexta-feira.

O técnico disse querer implementar um ritmo mais intenso no clube, e fez uma analogia com o rock para exemplificar sua filosofia. “Quero um time ‘Rock and Roll”. Vamos correr mais riscos, ser mais agressivos, mais atentos. Batida que queremos é o rock. Luta, raça, briga. Aprendeu a sofrer nos últimos anos, não gosto de sofrer. Quero que o adversário sofra. Quero um time agressivo. É o meu perfil”, afirmou.

O Corinthians ocupa uma última posição incômoda na tabela do Campeonato Paulista, com apenas nove pontos. Para Tiago, a partir de agora, todos os jogos da equipe serão decisivos – e o clássico contra o Palmeiras, uma disputa à parte. “Todo jogo agora resolve algo, em cima ou na parte de baixo da tabela. É um campeonato curto, poucos jogos. Não tem jogo que não seja decisivo. Contra o Palmeiras é um campeonato à parte. Ituano e Oeste serão decisões e contra o Novorizontino será um jogo pegado e decidido nos detalhes”.

O time já divulgou a lista dos relacionados para a partida contra o Novorizontino, marcada para sábado, 7, às 19h. Araos e Éderson são as novidades. Pedrinho, que viajou para acertar os detalhes de sua transferência para o Benfica, está fora.