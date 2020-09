Nenê e Fluminense renovam contrato até dezembro de 2021

Vínculo do jogador de 39 anos se encerraria no fim deste ano

Lucas Merçon/FFC Aos 39 anos, Nenê é o artilheiro do Fluminense na temporada



O Fluminense informou nesta terça-feira que renovou o contrato com o meia Nenê até dezembro de 2021. O vínculo do jogador de 39 anos era válido até o fim deste ano. O jogador comemorou o acerto.

“Uma alegria muito grande. Desde antes da pandemia eu já dizia que estava muito feliz aqui e que a minha intenção era continuar essa jornada. Espero que a gente possa continuar grandes coisas esse ano. Estou muito feliz e vou continuar dando meu máximo, a minha vida dentro de campo por essa camisa”.

Aos 39 anos, o meia é o artilheiro do Fluminense na temporada, com 15 gols marcados. Ele também libera a artilharia da Copa do Brasil, com seis gols. O Fluminense contava com 11 jogadores encerrando contratos até dezembro. Além de Nenê, o clube renovou com Matheus Ferraz e Wellington Silva. As próximas negociações devem envolver os atletas Dodi e Luccas Claro.

* Com Estadão Conteúdo