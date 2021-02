Netflix libera trailer de novo documentário original ‘Pelé’; assista

Filme vai retratar a origem do Rei do Futebol até a Copa do Mundo de 1970, com comentários do próprio Pelé

Divulgaçao Cartaz do documentário 'Pelé'



O novo documentário sobre a vida de Pelé, produzido pela Netflix, chega ao streaming no dia 23 de fevereiro e ganhou nesta quinta-feira, 04, seu primeiro trailer. O longa irá mostrar a carreira do Rei do Futebol desde sua infância até a Copa do Mundo de 1970. Além de imagens de arquivo, depoimentos de amigos, familiares e admiradores, o próprio Pelé analisará seus lances com olhar nostálgico e emocionado. A Ditadura Militar no Brasil também será abordada pelo filme.

Em suas redes sociais, o camisa 10 comemorou o lançamento e se disse ansioso para a estreia. “Que sentimento incrível! São tantas as memórias, as amizades e histórias. Estou ansioso para assistir ao documentário sobre a minha jornada, que estreia no dia 23 de fevereiro“, escreveu. O filme tem direção de David Tryhorn e Ben Nicholas, e produção do cineasta Vencedor do Oscar, Kevin Macdonald (Munique, 1972: Um Dia em Setembro).

Assista ao trailer abaixo: