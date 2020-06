Em áudio vazado, Neymar chama namorado da mãe de ‘viadinho’

Reprodução/Instagram Neymar e Tiago Ramos, o namorado da mãe



O atacante Neymar está desaprovando o relacionamento entre Nadine Gonçalves, sua mãe, e Tiago Ramos. Em áudio divulgado pelo jornalista Léo Dias, no jornal “Metrópoles”, na noite da última quinta-feira (4), o astro da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain xingou o modelo e o chamou de “viadinho”.

O descontentamento de Neymar ocorreu após uma briga entre o casal, no começo desta semana, que terminou com Tiago parando no hospital após um ferimento no braço. Na versão do namorado de Nadine, ele acabou se desequilibrando e se chocando a um vidro, em um apartamento localizado na cidade de Santos.

No áudio vazado em que Neymar conversa com os seus amigos, no entanto, o astro do PSG disse que a versão de Tiago não é verídica: “É, então. Aquele namoradinho dela, aquele viadinho, aquele ‘dá o c* do c******’, ele tá indo para o hospital se operar da dor. Ele deu um soco no vidro da varanda. E ele fala pra mim que tropeçou, falaram pra Dai que ele tropeçou da escada e foi apoiar, mas da escada pro vidro é muito longe”, disse o jogador.

Na conversa, os amigos de Neymar sugerem que como castigo deveriam colocar um cabo de vassoura no c* do “padrasto” do jogador.

Nas redes sociais, o áudio repercutiu e colocou o nome de Neymar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Muitos internautas defenderam o atleta, enquanto outros o criticaram por ter usado uma conotação homofóbica ao se referir ao namorado da mãe.

Sim, a militância esta cancelando o Neymar porque ele defendeu a mãe dele — Corrupção Brasileira Memes (@CorrupcaoMemes) June 5, 2020

➡️ o cara da um murro no vidro tão forte que vai ter que operar

➡️ esse murro era pra pegar na mãe do Neymar

➡️ Neymar fica puto

➡️ de acordo com o Twitter Neymar tá errado em defender a mãe e lá vamos nós de novo

adulto ney pic.twitter.com/E6ZEcrkJlH — Marcleide Oliveira (@MarcleideOliive) June 5, 2020

deixa eu entender.

o cara tenta agredir a Nadine mas o foco é de como o Neymar se referiu ao AGRESSOR da MÃE dele???????????????????????????? é isso mesmo Brasil?

que militância seletiva, o foco NÃO. É. ESSE. — já tô cancelada mesmo (@njrftvitao) June 5, 2020

Neymar homofóbico e choca o total de 0 pessoas — ton 🏳️‍🌈 (@BBBonitao) June 5, 2020

O Brasil deveria cancelar o homofóbico do Neymar… Mas né… É apenas um homem branco hetero sendo um homem branco hetero. — Patrika (@PatrikaOficial) June 5, 2020