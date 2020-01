Netflix estaria preparando documentário sobre Neymar, diz jornal

EFE/EPA/YOAN VALAT

Neymar pode ser o novo alvo da Netflix. Segundo informações do jornal francês Le Parisien, o craque brasileiro pode ter a sua história de vida contada em uma série.

A publicação afirma que uma equipe da Netflix vem acompanhando Neymar e sua rotina diariamente. As filmagens estariam sendo feitas até mesmo dentro do Centro de Treinamento do PSG.

Segundo Le Parisien, tanto a plataforma de streaming como o clube francês estariam sendo discretos e tentando evitar ao máximo que a notícia se espalhe. O objetivo é fazer um documentário sobre o jogador.

Parceria entre Neymar e a Netflix não é nenhuma novidade. O craque brasileiro já chegou a fazer uma participação na série La Casa de Papel, uma das principais produções da empresa de streaming.