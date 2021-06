Neymar é o 71º jogador mais caro das 5 principais ligas europeias, diz estudo

O craque da seleção brasileira e do PSG está cotado em 61,1 milhões de euros (R$ 376 milhões), muito atrás do atacante inglês Phil Foden, de 21 anos, do Manchester City (190,2 milhões de euros), líder do ranking