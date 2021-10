Neymar e Jorginho são finalistas do prêmio Bola de Ouro; veja lista

Campeã da Eurocopa, a Itália emplacou cinco jogadores entre os concorrentes, sendo eles: Jorginho, Barella, Bonucci, Donnarumma e Chiellini; Messi e Cristiano Ronaldo também estão na briga

Lucas Figueiredo/CBF - 13/10/202 Neymar está na briga pela Bola de Ouro



A France Football divulgou na tarde desta sexta-feira, 8, a lista dos trinta finalistas do prêmio Bola de Ouro 2021, um dos mais tradicionais do futebol mundial. Entre os concorrentes, o único atleta que defende o Brasil é o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, que está na briga pelo tão cobiçado troféu mais uma vez. Campeã da Eurocopa, a Itália emplacou cinco jogadores entre os concorrentes, sendo eles: Jorginho (brasileiro naturalizado italiano), Barella, Bonucci, Donnarumma e Chiellini. Lionel Messi, o maior vencedor da premiação com seis taças, está no páreo após ajudar a Argentina a sair de uma fila de títulos de quase trinta anos. Cristiano Ronaldo, por sua vez, também foi mencionado. Vale lembrar que a lista foi elaborada por 180 jornalistas especializados no tema.

Veja os finalistas da Bola de Ouro 2021:

César Azpilicueta (Chelsea/Espanha)

Nicolo Barella (Internaziole/Itália)

Karim Benzema (Real Madrid/França)

Leonardo Bonucci (Juventus/Itália)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Bélgica)

Giorgio Chiellini (Juventus/Itália)

Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugal)

Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

Gianluiggi Donnarumma (PSG/Itália)

Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)

Phil Foden (Manchester city/Inglaterra)

Erling Haaland (Borussia Dortmund/Noruega)

Jorginho (Chelsea/Itália)

Harry Kane (Tottenham/Inglaterra)

N’Golo Kanté (Chelsea/França)

Simon Kjaer (Milan/Dinamarca)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique/Polônia)

Romelu Lukaku (Chelsea/Bélgica)

Ryad Mahrez (Manchester City/Argélia)

Lautaro Martínez (Internazionale/Argentina)

Kylian Mbappé (PSG/França)

Lionel Messi (PSG/Argentina)

Luka Modric (Real Madrid/Croácia)

Gerard Moreno (Villarreal/Espanha)

Mason Mount (Chelsea/Inglaterra)

Neymar (PSG/Brasil)

Pedri (Barcelona/Espanha)

Mohamed Salah (Liverpool/Egito)

Raheem Sterling (Manchester City/Inglaterra)

Luis Suárez (Atlético de Madrid/Uruguai)

Confira todos os campeões da Bola de Ouro:

1956: Stanley Matthews (Inglaterra)

1957: Alfredo Di Stéfano (Argentina)

1958: Raymond Kopa (França)

1959: Alfredo Di Stéfano (Espanha)

1960: Luis Suárez (Espanha)

1961: Omar Sivori (Itália)

1962: Josef Masopust (Tchecolosváquia)

1963: Lev Yashin (URSS)

1964: Denis Law (Escócia)

1965: Eusébio (Portugal)

1966: Bobby Charlton (Inglaterra)

1967: Flórián Albert (Hungria)

1968: George Best (Irlanda do Norte)

1969: Gianni Rivera (Itália)

1970: Gerd Muller (Alemanha)

1971: Johan Cruyff (Holanda)

1972: Franz Beckenbauer (Alemanha)

1973: Johan Cruyff (Holanda)

1974: Johan Cruyff (Holanda)

1975: Oleg Blokhin (URSS)

1976: Franz Beckenbauer (Alemanha)

1977: Allan Simonsen (Dinamarca)

1978: Kevin Keegan (Inglaterra)

1979: Kevin Keegan (Inglaterra)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

1982: Paolo Rossi (Itália)

1983: Michel Platini (França)

1984: Michel Platini (França)

1985: Michel Platini (França)

1986: Igor Belanov (URSS)

1987: Ruud Gullit (Holanda)

1988: Marco van Basten (Holanda)

1989: Marco van Basten (Holanda)

1990: Lothar Matthäus (Alemanha)

1991: Jean-Pierre Papin (França)

1992: Marco van Basten (Holanda)

1993: Roberto Baggio (Itália)

1994: Hristo Stoichkov (Bulgária)

1995: George Weah (Libéria)

1996: Matthias Sammer (Alemanha)

1997: Ronaldo (Brasil)

1998: Zinedine Zidane (França)

1999: Rivaldo (Brasil)

2000: Luís Felipe Figo (Portugal)

2001: Michael Owen (Inglaterra)

2002: Ronaldo (Brasil)

2003: Pavel Nedved (República Tcheca)

2004: Andriy Shevchenko (Ucrânia)

2005: Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2006: Fabio Cannavaro (Itália)

2007: Kaká (Brasil)

2008: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2009: Lionel Messi (Argentina)

2010: Lionel Messi (Argentina)

2011: Lionel Messi (Argentina)

2012: Lionel Messi (Argentina)

2013: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2014: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015: Lionel Messi (Argentina)

2016: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2017: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2018: Luka Modric (Croácia)

2019: Lionel Messi (Argentina)

2020: premiação cancelada