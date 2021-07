Neymar ironiza decisão da Conmebol em suspender Gabriel Jesus: ‘Estão de parabéns’

O atacante do Manchester City cumpriu a suspensão automática diante do Peru, na semifinal, mas a Conmebol anunciou o gancho de dois jogos, tirando o jogador da decisão da Copa América diante da Argentina

EFE/Antonio Lacerda Neymar reclama de falta durante a partida Brasil x Argentina, pela semifinal da Copa América



O atacante Neymar usou as suas redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 7, para criticar a decisão da Comissão Disciplinar da Conmebol, que anunciou na noite de ontem a suspensão de Gabriel Jesus por dois jogos – expulso nas quartas de final diante do Chile, o atacante está fora da decisão da Copa América contra a Argentina, marcada para o próximo sábado. Através da ferramenta Stories, do Instagram, o camisa 10 ironizou. “Muito triste estar nas mãos de pessoas que tomam essas decisões. Bela analisada que deram no lance, hein? Estão de parabéns”, disse.

Gabriel Jesus foi expulso com um cartão vermelho direto por acertar um chute no rosto de Eugênio Mena, em lance que aconteceu aos 3 minutos do segundo tempo. O atacante do Manchester City cumpriu a suspensão automática diante do Peru, na semifinal, mas a Conmebol anunciou o gancho de dois jogos. A infração também rendeu ainda uma multa de US$ 5 mil (o equivalente a R$ 26 mil na cotação atual). O valor é automaticamente descontado do que a CBF teria para receber como premiação pela disputa da Copa América. A punição não cabe recurso.